Tre su tre. Il Barcellona completa il tris nelle sfide vinte contro il Real Madrid nel 2023: prima la Supercoppa, poi la Copa del Rey e, adesso, la Liga. Una vittoria nel Clasico che pone una seria ipoteca sul campionato per la squadra di Xavi che al Camp Nou ha vinto 2-1 grazie al gol al 92° minuto di Franck Kessié . Un protagonista quasi per caso nella partita più attesa: l'ex Milan, tanto criticato in Catalogna, ha siglato il primo gol nella Liga che vale il +12 sul Real Madrid . Alla squadra di Ancelotti resta la beffa per la rete subita in pieno recupero, ma soprattutto per il gol annullato ad Asensio a dieci minuti dalla fine per un fuorigioco millimetrico.

Il racconto del match

Il Clasico dei veleni (bollato così per via del "caso Negreira", con Florentino Perez che ha deciso di non seguire la squadra al Camp Nou) ha rispettato le attese, regalando emozioni sin dai primi minuti. Nove ne sono bastati al Real per sbloccare il match: azione sulla sinistra dei blancos, cross dal lato corto dell'area di Vinicius che viene deviato da Araujo, il quale beffa ter Stegen. Il Barça guadagna rapidamente campo, mentre il Real decide di attendere per non subire le accelerate dei blaugrana. Dopo le occasioni di Christensen, pericoloso due volte su palla inattiva, la squadra di Xavi pareggia prima dell'intervallo con Sergi Roberto che riceve palla ai sedici metri e batte Courtois all'angolino. Il secondo tempo vive di lampi del Barça, ma anche occasioni per il Real che a 10' dalla fine torna in vantaggio con il mancino di Asensio. Dopo una lunga revisione al VAR, però, la rete viene annullata per un fuorigioco di pochi centimetri dell'attaccante spagnolo. Una decisione che ridà vita al Barcellona che in pieno recupero segna il gol vittoria con Kessié, sfruttando nel migliore dei modi il cross basso di Baldè. Un gol che sa di ipoteca su quella Liga che i catalani non vincono dal 2019.