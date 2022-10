Un gol di Lewandowski al 20' regala la vittoria al Barcellona - avversaria dell'Inter in Champions a San Siro il prossimo martedì- sul campo del Maiorca, nella 7^ giornata di Liga. Con il successo i catalani guidati da Xavi si portano momentaneamente in vetta alla classifica a quota 19 punti, uno in più del Real Madrid che oggi sfiderà l'Osasuna al Santiago Bernabeu. Negli altri match del sabato l'Atletico Madrid vince a Siviglia, colpo del Valladolid a Getafe e 0-0 in Cadice-Villarreal