Karim Benzema non tradisce le attese: è lui a sbloccare il "Clasico" tra Real Madrid e Barcellona. Al Bernabeu la squadra di Ancelotti si impone 3-1 e ora è in testa alla Liga da sola, con 3 punti di vantaggio proprio sui rivali storici blaugrana. Per Xavi un'altra battuta d'arresto a pochi giorni dal pareggio in Champions al Camp Nou contro l'Inter

E' l'indiziato numero 1 per il Pallone d'Oro e, se ce ne fosse bisogno, nel Clasico ha ribadito il perché. E' infatti Karim Benzema a sbloccare la sfida al vertice tra Real Madrid e Barcellona, al 12' del primo tempo, sfruttando una respinta di ter Stegen dopo una gran botta di Vinicius Junior. La squadra di Ancelotti raddopia poi con Valverde al 35' e chiude il primo tempo in vantaggio di due gol. Nella ripresa il Barҫa prova a recuperare il match, ma riesce ad accorciare solo a 7 minuti dal termine con Ferran Torres. Ma le speranze di rimonta si infrangono sul gol del definitivo 3-1 siglato da Rordyrgo al 91'. Per il Real vittoria doppia: non solo il prestigio del "Clasico" ma anche 3 punti decisivi che ora portano la squadra di Ancelotti da soli in testa alla classifica con 3 lunghezze di distacco proprio sui rivali blaugrana. Per Xavi un'altra battuta di arresto, dopo il pareggio in Champions League al Camp Nou contro l'Inter.