Barcellona-Real 1-2: Gundogan illude il Barça, poi due gol di Bellingham. Madrid primo

L’inglese ribalta e decide il suo primo Clasico. Il Barcellona subito avanti con Gundogan coglie due pali. Poi nel secondo tempo si svegla Bellingham, con una doppietta strepitosa che tiene gli uomini di Ancelotti in testa alla classifica insieme al Girona. Xavi scivola a -4 dalla vetta

Hey Jude, cantata in faccia a Mick Jagger in tribuna. Jude è ovviamente Bellingham (dieci gol in dieci partite di Liga) che si è preso il suo primo Clasico da vero fuoriclasse, con una doppietta nel secondo tempo che ribalta un match per lunghi tratti dominato dal Barcellona, subito in vantaggio con il gol di Gundogan. Allo stadio Olimpico del Montjuic, davanti a 50mila spettatori in tribuna (massima capienza dell’impianto) il Barcellona che era ancora imbattuto in Liga ospitava il Real Madrid chiamato a rispondere alla vittoria di ieri del Girona, sorprendentemente in testa alla Liga. È “El Clasico” numero 255, con il Barça che sulla maglia mostra il simbolo dei Rolling Stones, e Mick Jagger in tribuna a tifare per i blaugrana.

Gundogan, primo gol col Barça al Real I padroni di casa trovano il vantaggio in apertura. Al minuto 6, uno-due di Gundogan con Ferran Torres, tocco di Tchouameni che di fatto lancia il centrocampista ex City, Alaba in scivolata invece di spazzare lascia la palla al tedesco che mette la palla di piatto nell’angolino alla sinistra di Kepa, portando avanti il Barcellona. È il suo primo gol con la maglia blaugrana. Dieci minuti dopo, si rendono ancora pericolosi gli uomini di Xavi: è il 16’ quando Kroos pressato al limite della sua area perde una palla che finisce tra i piedi di Fermin Lopez, tiro immediato e palo colpito dal Barça. Il Real risponde con poca convinzione. Si fa vedere davanti con un tiro dalla destra di Carvajal che finisce sull’esterno della rete prima dell’intervallo. Ma la squadra di Ancelotti chiude insolitamente il primo tempo con zero tiri in porta nei primi 45’ e un Bellingham non all’altezza di questo suo super avvio di stagione.