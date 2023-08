Un Atletico Madrid in versione rullo compressore demolisce il Rayo Vallecano nella terza giornata della Liga. La squadra di Simeone si impone a Vallecas con il punteggio di 7-0. Apre le danze Griezmann, Morata segna una doppietta, in gol anche Depay, Molina, Correa e Llorente. In classifica, Atletico secondo a quota sette con Girona e Barcellona alle spalle del Real Madrid

RAYO VALLECANO-ATLETICO MADRID 0-7

2' Griezmann, 16' Depay, 36' Molina, 73' e 84' Morata, 79' Correa, 86' Llorente

E pensare che all'inizio della terza giornata della Liga, il Rayo Vallecano aveva ben due punti di vantaggio sull'Atletico Madrid, frutto di due vittorie in altrettante gare, a differenza dei colchoneros reduci da un successo e un pareggio. La squadra di Simeone ha voluto, in un certo senso, rimettere le cose a posto e lo ha fatto in un modo davvero fragoroso e per lo più in un derby. L'Atletico Madrid si è imposto 7-0 in casa del piccolo Rayo Vallecano conquistando il secondo posto nella Liga alle spalle del Real Madrid e a quota 7 insieme a Girona e Barcellona. Gara senza storia e praticamente già chiusa dopo 36'. La apre Griezmann dopo appena due giri di lancette, al 16' Depay raddoppia e al 36' Molina ha già messo la parola fine sul confronto.

Il Rayo prova a modificare qualcosa dopo l'intervallo nel tentativo quantomeno di limitare i danni e sperando nell'ottimistica previsione di accorciare le distanze. Ma l'Atletico è in versione rullo compressore e nella ripresa riparte forte anche se il 4-0, Morata lo firma al 73'. In 13' l'Atletico segna ancora 3 volte con Correa, ancora Morata e Llorente per un 7-0 finale che rilancia le ambizioni della squadra di Simeone.