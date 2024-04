Real Madrid-Barcellona 3-2: gol e risultato

Il Barcellona ha reclamato per un presunto gol fantasma nel primo tempo GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Ancora e sempre lui: Jude Bellingham. Con un gol al 91’ il fuoriclasse inglese decide El Clasico contro il Barcellona e avvicina ulteriormente il Real Madrid verso il titolo di campione di Spagna. Dopo aver battuto ai rigori il City e festeggiato l’approdo in semifinale di Champions, la squadra di Ancelotti fa un grande passo anche in Liga. Davanti a 78mila persone, allo stadio Santiago Bernabeu, la squadra di Xavi va due volte in vantaggio. Nel primo tempo subito con Christensen, nel secondo con Fermin Lopez, ma viene sempre ripresa dal Madrid, che trova l’1-1 su rigore con Vinicius e poi il 2-2 con Lucas Vazquez. Quindi, nel primo di recupero, il gol di Bellingham: il 17esimo in Liga, già il ventunesimo in questa sua prima stagione con la maglia del Real. Dopo la doppietta dell’andata, il gol decisivo del 3-2 anche al ritorno. Una rete che porta Ancelotti a +11 in classifica su Xavi. A sei giornate dalla fine, la conquista della Liga per il Real Madrid è ancora più vicina.

Real-Barça, gol fantasma di Yamal nel primo tempo Al Bernabeu la sbloccano i blaugrana dopo soli 6’: su angolo di Raphinha, Christensen manda la palla di testa in rete, con Lunin tutt’altro che impeccabile nell’uscita e 1-0 per gli ospiti. Ma il vantaggio non dura molto. Il Real pareggia poco più di dieci minuti dopo: fallo di Cubarsi su Lucas Vazquez e calcio di rigore per il Madrid, contestato da Xavi. Vinicius va sul dischetto e pareggia al minuto 18. Possibile gol fantasma per il Barça al minuto 28: sugli sviluppi di un angolo, colpo di tacco di Lamine Yamal con la palla che sembra entrare totalmente nella porta di Lunin. In Spagna non c'è la Goal Line Technology, quindi nessuna segnalazione all’arbitro se la palla è completamente entrata o no: la successiva revisione Var non chiarisce del tutto l'episodio e così in mancanza di un'inquadratura decisiva si lascia tutto invariato. Si resta sull’1-1 tra le proteste del Barcellona. Nel recupero del primo tempo la squadra di Ancelotti va vicina al raddoppio: Bellingham è bravissimo a rubare palla a Christensen, lancio per Vinicius che serve di tacco Rodrygo davanti a ter Stegen ma proprio Christensen ritorna sul brasiliano e riesce e deviargli il tiro favorendo la parata del portiere. E nel finale di tempo, Xavi perde per infortunio De Jong, dopo un contrasto con Valverde: l’uruguaiano calcia e colpisce al piede destro l’olandese che non ce la fa ed esce dal campo in barella, dolorante e con le mani nei capelli, tra gli applausi del Bernabeu. Al suo posto entra Pedri. Si va all’intervallo sul pari.

