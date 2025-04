Prosegue la marcia del Barcellona verso la conquista del titolo di campione di Spagna. La squadra di Flick fatica in casa con il Maiorca ma non arresta la sua corsa. Nonostante l'assenza di Lewandowski, i prossimi avversari dell'Inter nella semifinale di Champions vincono il match grazie alla rete di Dani Olmo al 46', bravo a battere Romàn con un diagonale dall'interno dell'area di rigore. Barça a +7 sul Real ma con una gara in più

