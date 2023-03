Dimissioni dopo la frase sessista. È successo in Francia nell'Angers, club ultimo in Ligue 1, e ora senza allenatore. Abdel Bouhazama, una vita nel club ricoprendo diversi ruoli, dalle giovanili alla prima squadra, ha annunciato le proprie dimissioni dopo la bufera scoppiata dopo l'ultima trasferta contro il Montpellier. Durante una conversazione pre partita, poi persa per 5-0, Bouhazama aveva giustificato la presenza del terzino Chetti, accusato di molestie, con queste parole: "Non c'è niente di male, tutti quanti abbiamo toccato delle donne". Lo stesso allenatore aveva ammesso le proprie frasi, cercando di giustificarle: "È vero… ma quando si toglie una frase dal contesto… Dico anche che quello che ha fatto non va bene" - aveva spiegato all'Équipe -. Volevo dire che tutti abbiamo commesso errori o fatto cose stupide. Non approvo il suo gesto, sono padre, ho due figlie. Dato che il mio giocatore avrebbe giocato, era per metterlo nelle migliori condizioni, in modo da minimizzare il dramma, tra virgolette".