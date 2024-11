L'allenatore italiano è (momentaneamente) secondo in Ligue 1, ma contro l'Auxerre è arrivata la seconda sconfitta nelle ultime tre giornate: "Non vivo per essere secondo e nemmeno per la vittoria, voglio trasmettere qualcosa che vada oltre il risultato"

Sei vittorie, due pareggi e tre ko, due di questi nelle ultime tre giornate di campionato. In attesa che l'11^ giornata della Ligue 1 prosegua (Monaco e Lille possono compiere il sorpasso) Roberto De Zerbi occupa il secondo posto del campionato, eppure contro l'Auxerre è arrivato un nuovo ko (3-1) e soprattutto un duro sfogo post partita dell'allenatore italiano: "Non vivo per essere secondo, ma nemmeno per la vittoria; voglio riuscire a dare qualcosa che vada oltre il risultato - sono state le sue parole, riportate anche da L'Équipe -. Non voglio sentir parlare del secondo, del terzo o del quarto posto. Sono venuto qui per dare qualcosa, per trasmettere e vivere qualcosa che trascenda il calcio. Se sono io il problema, allora devo andarmene. Non mi interessano i soldi. Quello che cerco è la gratificazione del lavoro".