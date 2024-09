Nel futuro oscuro del Lione brilla la luce del talento

Di necessità virtù, recita un vecchio adagio. E se le virtù sono tante, beh ancora meglio. Come quelle del Lione che, da buona tradizione, continua e ricomincia a mettere in mostra i suoi talenti per evitare di essere sommerso dai debiti. Tre in particolare: il centrocampista Cherki, gioiello più prezioso, e i nuovi elementi appena spostati in vetrina Fofana e Nuamah, attaccanti esterni dal futuro assicurato e già in possibile partenza a gennaio 2025