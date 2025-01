Alla prima partita con la maglia del PSG, contro il Reims, un assist al termine di una grande azione personale, che però non è bastato per centrare la vittoria. Il debutto di Khvicha Kvaratskhelia con i parigini inizia subito con un numero notevole del georgiano ma non coincide con un successo della squadra di Luis Enrique. Nel pre partita, sono tanti gli applausi per l’ex Napoli da parte dei suoi nuovi tifosi al Parco dei Principi, poi sul campo Kvara regala subito un grande numero. Al 47’ riceve palla sulla trequarti sinistra dall’altro ex napoletano Fabian Ruiz, si accentra saltando tre avversari, triangolo al limite con Lee Kang-in e tocco preciso a liberare in area Dembelé, che firma il vantaggio parigino. Un’azione bellissima che non coincide con la vittoria, però, visto che gli ospiti hanno trovato il pari a inizio secondo tempo con Nakamura. Ma per Kvara, titolare e rimasto in campo per 83' minuti prima di essere sostituito da Asencio, a Parigi sono già applausi.