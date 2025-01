Un “T stev aspettann fratm Kvicha” in perfetto napoletano, un cuore e un hashtag che non ha bisogno di spiegazioni: #napolisempintocor. Così sui social Fabian Ruiz ha accolto Khvicha Kvaratskhelia, nuovo acquisto del Psg, arrivato a Parigi dal Napoli, esattamente come è accaduto nel 2022 al centrocampista spagnolo. Che pubblicando una foto abbracciato al calciatore georgiano durante una seduta in palestra, ha dimostrato di non aver dimenticato Napoli e il napoletano. “Ti stavamo aspettando, fratello Khvicha”. E poi quell'hashtag, anche quello in dialetto, #napolisemprenelcuore.