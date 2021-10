Una vittoria importantissima per il Nizza, con una rimonta completata all'ultimo respiro in casa dell'Angers. Assoluto man of the match l'algerino Delort, autore di una doppietta che permette ai rossoneri guidati da Galtier di mantenere il secondo posto in classifica con un vantaggio di due punti sulle inseguitrici Rennes e Lens