Successo in rimonta per il Psg in campionato. I parigini vincono nel finale 2-1, al Parco dei Principi, contro i campioni in carica del Lille e cancellano l'ombra del possibile terzo passo falso nelle ultime quattro giornate. Ottimo primo tempo degli ospiti: Burak Yilmaz impegna subito Donnarumma, poi passata la mezz'ora il turco serve a David la palla dell'1-0. Il centravanti classe 2000 chiude di prima sotto la traversa e firma il vantaggio. Il Psg fa fatica a reagire e non riesce a produrre pericoli, con il solo Di Maria a cercare di impensierire il portiere. Per Pochettino, costretto già a rinunciare a Verratti e Mbappé, piove sul bagnato: all'intervallo, infatti, esce Messi (in settimana aveva accusato un affaticamento muscolare) ed entra Icardi.



In avvio di ripresa Donnarumma non smanaccia benissimo, ma David non ne approfitta, calciando alto sull'invito di Sanches. Il Psg carbura lentamente e inizia a mettere pressione alla difesa avversaria: il pareggio arriva a un quarto d'ora dal termine, con Di Maria che crossa dalla sinistra per il tocco vincente di Marquinhos dal limite dell'area piccola. A un minuto dal termine, poi, sempre il Fideo scambia con Neymar e piazza la sfera sul palo lontano. È la rete che vale la rimonta e regala il successo al Paris, sempre più capolista.