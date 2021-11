La squadra di Pochettino prima dilaga e poi rischia la beffa contro il Bordeaux. Il PSG vince 3-2 dopo essere stato in vantaggio per 3-0 grazie alla doppietta di Neymar (nel primo tempo) e alla rete di Mbappé al 63'. Elis al 78' accorcia le distanze e Niang al 92' mette paura ai parigini che riescono a chiudere il match con una vittoria che li tiene a +10 sul Lens secondo in classifica

Dopo 63' di gara, sul punteggio di 3-0, quella che sembrava dover essere solo una formalità, stava per trasformarsi in una beffa. Il PSG vince a Bordeaux 3-2, subendo il ritorno dei padroni di casa nel finale con due reti negli ultimi 14' di gara, ed è a + 10 sul Lens secondo in classifica. Il Paris Saint Germain parte forte trascinato da un ispiratissimo Neymar che sblocca il match al 26' su suggerimento di Mbappé: stop di petto, controllo e conclusione vincente sul primo palo. Il Bordeaux sembra incapace di reagire e la squadra di Pochettino ne approfitta: senza Messi, la coppia Mbappé-Neymar funziona alla perfezione, nuovo duetto e nuova conclusione del brasiliano che mette il doppio sigillo sulla sfida.

Nel secondo tempo, il Paris Saint Germain dà l'impressione di poter dilagare: Wijnaldum trova e percorre un varco nella difesa del Bordeaux prima di suggerire a Mbappé un appoggio facile facile per il gol che sembra chiudere la contesa. Nemmeno per sogno. Il Bordeaux, colpito nell'orgoglio, prova a reagire. Al 78' Elis accorcia le distanze. I padroni di casa si giocano il tutto per tutto e continuano ad attaccare, il PSG abbassa i ritmi e inizia a soffrire. Al 92' Niang fa 3-2 e accende, per pochi attimi, un finale che comunque premia la squadra di Pochettino. Finisce 3-2. PSG indiscutibilmente capolista in Ligue 1.