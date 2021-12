Il Lorient, penultimo in classifica, frena la corsa del Paris Saint Germain. Al gol di Monconduit nel primo tempo risponde Icardi nel recupero del secondo. La squadra di Pochettino è in testa alla Ligue 1 con 13 punti di vantaggio su Nizza e Marsiglia. Sesto palo in campionato per Messi, 27^ espulsione in carriera per Sergio Ramos