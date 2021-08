Non giocano Messi e Neymar, ma il Psg contro lo Strasburgo impiega appena 3' a sbloccare il risultato con Icardi. Poi, nel giro di 2', Mbappé raddoppia e serve l'assist a Draxler per il 3-0. Nel prepartita Parco dei Principi in delirio per la presentazione di Messi e degli altri nuovi acquisti. Diretta su Sky Spot Football. Disponibile su Sky Go, anche in HD

MESSI SI PRESENTA AI TIFOSI. VIDEO