Un Paris Saint Germain rimaneggiato e senza alcuni dei suoi uomini migliori limita i danni nella ostica trasferta di Lione, valida per la 20^ giornata della Ligue 1. Nonostante le assenze di Messi, ancora indisponibile dopo il Covid che ha, invece costretto Donnarumma all'isolamento, e ancora senza Neymar che rientrerà a fine mese, la squara di Pochettino prova a dominare la partita anche se il Lione, in crisi profonda con il 13° posto in classifica (prima del fischio d'inizio), difende con ordine, non si sbilancia e aspetta il Psg per poi provare a colpirlo in contropiede. La strategia dei padroni di casa paga immediatamente e dopo 7' il Lione va in vantaggio con un gol dell'ex milanista Paquetà, servito da Bruno Guimaraes.



Dopo lo svantaggio, la squadra di Pochettino intensifica gli attacchi senza riuscire a trovare la via del gol con Mbappé imbrigliato nella rete, fitta, dei difensori di casa. Tuttavia, dopo una grandissima mole di gioco prodotta, gli ospiti trovano il pareggio che arriva al 72' grazie a Kehrer. A onor del vero, il Psg avrebbe anche potuto vincere la gara se due conclusioni di Mbappé non avrebbero colpito i pali. Tuttavia, per Pochettino è un pari che può bastare visto anche il considerevole vantaggio in classifica (+11) sul Nizza secondo. Per il Lione una piccola boccata d'ossigeno e una classifica leggermente migliorata.