MARSIGLIA-ANGERS 5-2

8' Fulgini (A), 11' Bentaleb (A), 18', 70' e 78' Milik (M), 21' Gerson (M), 85' Under (M)

Dopo il ko contro il Lione, il Marsiglia torna al successo. Gli uomini di Jorge Sampaoli hanno battuto in rimonta l'Angers: 5-2 il risultato finale al Velodrome con protagonisti tanti calciatori con un passato in Serie A. Su tutti Arkadiusz Milik, autore di una tripletta, ma anche le reti di Gerson (su assist di Lirola) e Under (che ha realizzato anche un assist). Eppure la partita non era iniziata bene per il Marsiglia, sotto di due gol dopo appena undici minuti: a segno Fulgini e Bentaleb per i bianconeri. La reazione dei padroni di casa è stata immediata: Milik e Gerson pareggiano i conti già al 21° minuto, poi nella ripresa le altre tre reti che consentono al Marsiglia di dilagare. Per Milik è la seconda tripletta stagionale dopo quella realizzata in Coppa di Francia contro il Cannet. Il Marsiglia sale così al secondo posto, scavalcando momentaneamente il Nizza che giocherà domenica contro il Clermont.