Continua il marzo decisamente deludente del Psg che dopo essere stato eliminato in Champions dal Real Madrid con una clamorosa rimonta e aver perso sul campo del Nizza in Ligue1, cade anche contro il Monaco sotto i colpi di Ben Yedder (due volte, la prima con un tacco volante) e Volland. I parigini, che erano senza Messi tenuto a letto da uno stato febbrile, restano comunque saldamente in testa al campionato