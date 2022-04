Con il pareggio 1-1 in casa con il Lens il Psg si laurea campione di Francia per la decima volta nella sua storia, tornando a imporsi dopo il successo dello scorso anno del Lille. Ad aprire le marcature per i parigini Lionel Messi al 68', la risposta degli ospiti è arrivata all'88' con Jean. Il Psg è ora a più 16 sul Marsiglia, e a quattro giornate da fine campionato una rimonta è diventata aritmenticamente impossibile