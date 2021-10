Che colpo del Rennes. La squadra allenata da Bruno Genesio batte 2-0 i campioni del Psg con un gol nel finale di primo tempo (Laborde) e uno a inizio ripresa (Tait). Per i ragazzi di Pochettino è la prima sconfitta in campionato dopo otto successi di fila. Partita sorprendente al Roazhon Park, con i padroni di casa vicini addirittura al terzo gol quando all’81’ Hakimi sembra atterrare Laborde in area del Psg. Dopo aver inizialmente assegnato il calcio di rigore, l’arbitro Ruddy Buquet è stato richiamato dal Var: dopo l’on field review ha deciso di tornare sulle sue posizioni. Leo Messi vicino nel primo tempo al primo gol su punizione con il Psg: lo ha fermato solo la traversa. Nella ripresa, entrambi gli allenatori provano a ribaltare la squadra con tre cambi a testa nello stesso slot (tra il 75’ e il 76’). Pochettino in particolare prova a inserire Herrera (per Gueye), richiama in panchina Neymar (al suo posto Icardi) e Verratti (sostituito da Wijnaldum), ma non cambia nulla. Impresa del Rennes che ferma il Psg e risale a 12 punti in classifica.