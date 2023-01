Mbappé e compagni perdono sul campo del Lens, che ora in classifica ha solamente 4 punti di distacco dalla vetta. Padroni di casa in vantaggio con Frankowski dopo 5 minuti. Immediato il pareggio di Ekitike. Poi Openda e Claude-Maurice regalano tre punti preziosi per la corsa al titolo. Il Psg perde l'imbattibilità in campionato dopo 16 partite (25, considerando la scorsa stagione)