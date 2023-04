Il Paris Saint-Germain, guidato dal solito Kylian Mbappé autore di una doppietta, ha battuto 2-1 in trasferta l'Angers, aprendo la 32esima giornata di campionato e chiudendo di fatto il discorso per il titolo, l'undicesimo della sua storia (record assoluto in Francia) e il nono negli ultimi 11 anni. A sei turni dalla fine, la squadra di Mbappé e Messi infatti ha ora un vantaggio di 11 punti sul Marsiglia, che domenica giocherà la sua sfida contro il Lione. Di fronte ai 19.000 spettatori dello stadio Raymond-Kopa, tutto esaurito per l'arrivo della capolista, Mbappé ha potuto arricchire le sue statistiche e diventare capocannoniere solitario con 22 reti, davanti a Jonathan David del Lilla (20).