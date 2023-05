Doppio Mbappè per uno scudetto ormai in cassaforte per il Psg. La squadra di Galtier è passata 2-1 sul campo dell'Auxerre sfruttando la vena gol del solito Mbappè, autore di una doppietta nel giro di due minuti in apertura di match. Poi una papera di Donnarumma ha rimesso in bilico il risultato. Serve un punto ai parigini che però in caso di arrivo a pari punti con il Lens hanno una differenza reti di + 15 sui rivali