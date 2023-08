Finisce senza reti il debutto del Psg in Ligue 1. Con Mbappé fuori rosa e presente in tribuna e senza Neymar, che vorrebbe lasciare Parigi (come Verratti), i campioni di Francia non vanno oltre lo 0-0 al Parco dei Principi con il Lorient. In campo da titolare l’ex interista Skriniar, davanti i nuovi acquisti Asensio, Goncalo Ramos e Lee Kang-In. Ma non sono molte occasioni per gli uomini di Luis Enrique, che comincia dunque la nuova avventura in Francia con un pareggio

PSG-LORIENT, MBAPPE' SORRIDENTE IN TRIBUNA