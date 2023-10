Con un gol dell’algerino Boudaoui al 74’, il Nizza di Francesco Farioli vince in trasferta contro il Clermont e si riporta in testa alla classifica a quota 22 punti, in attesa del match del Monaco impegnato fuori casa contro il Lille. Per i rossoneri anche un rigore sbagliato da Laborde al 37’ del primo tempo

Vince in trasferta e torna in testa alla classifica il Nizza di Francesco Farioli. I rossoneri si impongono contro il Clremont grazie a una rete dell'algerino Boudaoui al 74'. Un gol che non fa rimpiangere il rigore sbagliato al 37' del primo tempo da Laborde e che porta il Nizza a quota 22 punti, due in più rispetto al Monaco che però deve ancora scendere in campo in questa 10^ giornata di Ligue 1 e lo farà fuori casa contro il Lille. Per la squadra di Farioli si tratta della terza vittoria consecutiva, la sesta stagionale con la miglior difesa (appena 4 gol subiti).