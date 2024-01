I parigini vanno avanti di due gol, ma si fanno rimontare e restano a +6 sul secondo posto. La squadra di Luis Enrique si porta in vantaggio al 38' con Asensio che, servito da un'imbucata di Barcola, sblocca al volo. Il raddoppio arriva prima dell'intervallo, ancora sull'asse Barcola-Asensio: il tiro viene respinto e il tap-in di Kolo Muani vale il bis. Il Brest non molla e si riporta in partita nella ripresa con Camara che trova una deviazione che beffa Donnarumma e poi fa 2-2 nel finale col tacco di Pereira Lage