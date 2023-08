Fuori rosa per la vicenda legata al mancato rinnovo, poi reintegrato per la gara contro il Tolosa (seconda giornata di Ligue 1): Mbappé parte dalla panchina, entra al 51', si procura il rigore e lo realizza con freddezza al 62'. La sua rete però non basta al Psg per vincere: all'87' il Tolosa pareggia, sempre su rigore, con Aboukhlal. Secondo pareggio in due gare di campionato per la squadra di Luis Enrique