Dopo il pareggio col Brest, la capolista torna a vincere a Strasburgo e infila il 15° risultato utile di fila in Ligue 1. In avvio Mbappé sbaglia un rigore, ma diventa protagonista in coppia con Asensio: assist dello spagnolo per il vantaggio di Kylian (20 gol in campionato), che restituisce il favore al compagno ad inizio ripresa. Inutile il guizzo di Bakwa. Parigini provvisoriamente a +9 sul Nizza, impegnato a Brest

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT