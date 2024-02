La squadra di Luis Enrique ottiene la terza vittoria di fila in e il 24° risultato utile consecutivo in tutte le competizioni, salendo a +14 sul secondo posto del Nizza. Dopo aver rischiato nel primo tempo, i parigini trovano il vantaggio al 60' con il mancino di Lucas Hernandez, deviato da Sissoko. Nel finale Mbappé (che in settimana ha annunciato l'addio a fine stagione e stasera è partito dalla panchina) si guadagna rigore con un tunnel e lo trasforma per il 2-0 del Psg

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT