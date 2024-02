Un rigore di Goncalo Ramos al 97' salva il Psg dalla sconfitta contro il Rennes: finisce 1-1 al Parco dei Principi, con gli ospiti che vanno in vantaggio grazie a un gol-gioiello di Gouiri e accarezzano il successo per più di un'ora. Poi ci pensa Ramos, che si procura un penalty (fallo di Mandanda) e poi spiazza il portiere avversario allo scadere. Mbappé, alla prima davanti ai tifosi parigini dopo l'annuncio dell'addio a fine stagione, non brilla e viene sostituito al 65'

