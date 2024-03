Nell'anticipo della 24esima di Ligue 1, finisce senza reti al Louis II, con le parate di Donnarumma a salvare più volte il Psg nel primo tempo. Dopo 45', Luis Enrique riparte senza Mbappé, chiuso dall’ex Torino Singo e colpito a una caviglia senza conseguenze: il fuoriclasse, capitano e probabilmente all’ultima in Ligue 1 contro la squadra che l’ha lanciato, esce dagli spogliatoi sorridente e fa un giro di campo davanti agli ex tifosi, per raggiungere la tribuna e seguire il match accanto alla madre

CLASSIFICA