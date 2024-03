Nel posticipo della 26^, il PSG dilaga a Montpellier con tripletta di Mbappé. Parigini già avanti 2-0 dopo 22’ con gol di Vitinha e del suo fuoriclasse ma ripresi prima dell’intervallo da Nordin e Savanier su rigore (concesso per fallo di Donnarumma in uscita). Nel secondo tempo uno-due micidiale, col secondo gol di Mbappé (super destro a giro sotto la traversa) e quello di Kang-in, prima della rete della tripletta per il numero 7. Nel finale il sesto gol di Nuno Mendes

