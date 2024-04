Il Psg dovrà aspettare ancora qualche giorno per festeggiare il suo terzo trionfo consecutivo in Ligue 1, dopo la vittoria del Monaco sul Lille. I ragazzi di Luis Enrique hanno fatto il loro, stravicendo 4-1 in trasferta a Lorient. Solito show di Mbappé e Dembelé, protagonisti con una doppietta a testa: l'ex Barça sblocca con un mancino chirurgico, il classe '98 sigla il raddoppio. Lo stesso Mbappé si inventa poi l'assist (dopo un dribbling strepitoso) per il terzo gol del compagno e cala il definitivo poker