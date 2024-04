Il Paris Saint Germain spreca il primo match point per vincere il suo dodicesimo campionato: solo 3-3 con il Le Havre, che al 61' era avanti addirittura 3-1. Senza Donnarumma, e con Mbappé entrato solo nell'intervallo, la squadra di Luis Enrique evita la sconfitta nel recupero con Goncalo Ramos. In caso di non vittoria del Monaco contro il Lione, i parigini potrebbero comunque festeggiare domenica 28 aprile

In attesa della semifinale di Champions contro il Borussia Dortmund, il Psg non riesce a chiudere la pratica campionato: solo 3-3 con il Le Havre, rimontato nel finale con Goncalo Ramos, sempre più decisivo nel 2024. Senza Donnarumma e con Mbappè preservato nel primo tempo, gli ospiti volano sul 3-1 con i gol di Operi al 19', di Ayew al 38' e di Toure su rigore al 61'. Di Barcola al 29' il gol del momentaneo pari. Nella ripresa Luis Enrique stravolge la formazione con cinque cambi già esauriti al 62' e coglie almeno il pareggio con Hakimi e il centravanti portoghese. Mbappè non incide e va a referto solo per un'ammonizione. Il PSG può comunque festeggiarenel caso il Monaco non vinca contro il Lione nel match di domenica 28 aprile alle 19. La classifica vede a tre giornate dalla fine il PSG primo con 70 punti e il Monaco secondo a 58 (con una partita in meno).