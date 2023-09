Il Paris Saint Germain travolge l'Olympique Marsiglia e riscatta la sconfitta di Nizza della scorsa settimana. Nonostante un infortunio alla caviglia per Mbappé, costretto ad abbandonare il campo al 32', Luis Enrique trova i primi gol di Goncalo Ramos, entrato al suo posto e protagonista con una doppietta, e del colpo estivo Kolo Muani. Ancora in gol Hakimi, che ha sbloccato il match, dopo la rete al Borussia Dortmund in Champions