Ligue 1Giornata 14 - sabato 29 novembre 2025Giornata 14 - sab 29 nov
Fine
1 - 0
1 - 0
Monaco-PSG 1-0: video, gol e highlights
Seconda sconfitta in campionato per i campioni in carica, battuti di misura sul campo del Monaco: decide al 68' il destro di Minamino su assist di Golovin. Il giapponese era andato vicino al gol già nel primo tempo, fermato da Chevalier. Decisivo anche Hradecky su Kvaratskhelia. La squadra di Luis Enrique non approfitta del rosso all'ex Kehrer a 10 minuti dalla fine. Ora il Marsiglia di De Zerbi ha la chance del sorpasso in testa se vince col Tolosa