Ligue 1Giornata 17 - domenica 4 gennaio 2026Giornata 17 - dom 4 gen
Fine
2 - 1
2 - 1
PSG-Paris FC 2-1: video, gol e highlights
Il derby "più vicino del mondo" (i due stadi distano 44 metri) premia il Psg che vince 2-1 contro i cugini del Paris Fc al Parco dei Principi. A fine primo tempo Doué approfitta di un errore degli avversari e sblocca il risultato, ma Geubbels su rigore pareggia i conti a inizio ripresa. Pari che dura una manciata di minuti, poi il mancino di Dembelé trova una deviazione vincente che vale i tre punti. Con questo successo la squadra di Luis Enrique si riporta a -1 dal Lens