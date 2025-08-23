Esplora tutte le offerte Sky
Ligue 1Giornata 2 - sabato 23 agosto 2025Giornata 2 - sab 23 ago
Fine
Ol. Marsiglia
Greenwood M. 18' (Rig.)Aubameyang P. 24', 73'Højbjerg P. 81'Vaz R. 90' + 6'
5 - 2
Paris FC
Kebbal I. 28'Simon M. 58'
Ol. Marsiglia
Greenwood M. 18' (Rig.)Aubameyang P. 24', 73'Højbjerg P. 81'Vaz R. 90' + 6'
5 - 2 Paris FC
Kebbal I. 28'Simon M. 58'
Olympique Marsiglia-Paris FC 5-2: video, gol e highlights

La squadra allenata da De Zerbi conquista il suo primo successo stagionale, dopo la sconfitta all'esordio in Ligue 1 con il Rennes e la lite Rabiot-Rowe (che ha portato all'allontanamento di entrambi i giocatori coinvolti nella rissa). Al Velodrome contro il Paris Fc doppietta di Aubameyang, oltre alle reti di Greenwood su rigore, di Hojbjerg e Vaz. Per gli ospiti a Kebbal e Simon. Guarda il video con gli highlights del match

