La squadra allenata da De Zerbi conquista il suo primo successo stagionale, dopo la sconfitta all'esordio in Ligue 1 con il Rennes e la lite Rabiot-Rowe (che ha portato all'allontanamento di entrambi i giocatori coinvolti nella rissa). Al Velodrome contro il Paris Fc doppietta di Aubameyang, oltre alle reti di Greenwood su rigore, di Hojbjerg e Vaz. Per gli ospiti a Kebbal e Simon. Guarda il video con gli highlights del match

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT