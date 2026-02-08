Offerte Sky
Ligue 1Giornata 21 - domenica 8 febbraio 2026Giornata 21 - dom 8 feb
Fine
PSG
Dembélé O. 12', 37'Medina F. 64' (Aut.)Kvaratskhelia K. 66'Lee Kang-In 74'
5 - 0
Ol. Marsiglia
Psg-Marsiglia 5-0, gol e highlights

Non c'è partita al Parco dei Principi: il Psg domina Le Classique e batte con un netto 5-0 il Marsiglia. Nel primo tempo il protagonista è Dembélé, autore di una doppietta. Nella ripresa, invece, oltre all'autogol di Medina, arrivano le reti di Kvaratskhelia e di Lee. Con questo successo, la squadra di Luis Enrique sale a 51 punti a +2 sul Lens in testa alla classifica, mentre gli uomini di De Zerbi sono a -3 dal terzo posto

