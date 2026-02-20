Ligue 1Giornata 23 - venerdì 20 febbraio 2026Giornata 23 - ven 20 feb
Brest-Ol. Marsiglia 2-0: video, gol e highlights
La crisi del Marsiglia non si arresta nemmeno col nuovo allenatore. All'esordio in panchina, Habib Beye cade 2-0 sul campo del Brest. Decisiva la doppietta nel primo tempo del centravanti Ajorque. I tentativi ospiti di rimonta vengono frenati dal rigore sbagliato di Greenwood nei minuti finali. E ora il Lione può scappare a +8 e consolidare il vantaggio per il posto Champions