Il Paris Saint Germain approfitta della sconfitta del Lens contro il Monaco e si riprende la testa della classifica. Tutto facile al Parco dei Principi: dopo appena due minuti Désiré Doué segna il vantaggio con un pallonetto a tu per tu col portiere. Nel recupero del primo tempo Barcola sigla il raddoppio di testa in mischia e nella ripresa il tris è firmato da una botta di sinistro di Goncalo Ramos

LA CLASSIFICA DI LIGUE 1