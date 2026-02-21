Offerte Sky
Ligue 1Giornata 23 - sabato 21 febbraio 2026Giornata 23 - sab 21 feb
Fine
PSG
Doué D. 3'Barcola B. 45' + 3'Gonçalo Ramos 77'
3 - 0
Metz
PSG-Metz 3-0: video, gol e highlights

Il Paris Saint Germain approfitta della sconfitta del Lens contro il Monaco e si riprende la testa della classifica. Tutto facile al Parco dei Principi: dopo appena due minuti Désiré Doué segna il vantaggio con un pallonetto a tu per tu col portiere. Nel recupero del primo tempo Barcola sigla il raddoppio di testa in mischia e nella ripresa il tris è firmato da una botta di sinistro di Goncalo Ramos

