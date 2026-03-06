Il Monaco si prende la rivincita sul Psg dopo l'eliminazione ai playoff di Champions League e batte 3-1 al Parco dei Principi la squadra di Luis Enrique, facendo un grande favore anche al Lens: gol di Akliouche, Golovin e Balogun, inutile per i parigini la rete di Barcola. Se il Lens batterà il Metz domenica, i campioni d'Europa potrebbe vedersi ridurre il vantaggio in classifica a un solo punto, con lo scontro diretto in programma ad aprile allo stadio Bollaert-Delelis...

LA CLASSIFICA DI LIGUE 1