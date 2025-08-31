Esplora tutte le offerte Sky
Ligue 1Giornata 3 - sabato 30 agosto 2025Giornata 3 - sab 30 ago
Fine
Tolosa
Cresswell C. 37'Gboho Y. 89'Vossah A. 90' + 1'
3 - 6
PSG
João Neves 7', 14', 78'Barcola B. 9'Dembélé O. 31' (Rig.), 51' (Rig.)
Tolosa-PSG 3-6: video, gol e highlights

Spettacolo e 9 gol nella sfida vinta dal Psg a Tolosa per 6-3. Protagonista assoluto Joao Neves, autore di una tripletta, con due gol meravigliosi in rovesciata e una perla al volo da fuori area. Per gli uomini di Luis Enrique a segno anche Dembelé (doppietta su rigore) e Barcola. Nel Tolosa reti di Cresswell a fine primo tempo (chiuso sul 4-1 per il Paris), quindi Gboho e Vossah nei minuti finali. Da segnalare allo scadere del primo tempo due rigori parati dal portiere parigino Chevalier

