Spettacolo e 9 gol nella sfida vinta dal Psg a Tolosa per 6-3. Protagonista assoluto Joao Neves, autore di una tripletta, con due gol meravigliosi in rovesciata e una perla al volo da fuori area. Per gli uomini di Luis Enrique a segno anche Dembelé (doppietta su rigore) e Barcola. Nel Tolosa reti di Cresswell a fine primo tempo (chiuso sul 4-1 per il Paris), quindi Gboho e Vossah nei minuti finali. Da segnalare allo scadere del primo tempo due rigori parati dal portiere parigino Chevalier

