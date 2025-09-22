Prima sconfitta in campionato per il Psg che arriva al Velodrome contro il Marsiglia nella serata della cerimonia del Pallone d'Oro al Théâtre du Châtelet, che ha visto presenti Dembélé, Neves e Doué. La squadra di De Zerbi vince 1-0 e torna a battere i parigini in casa in campionato dopo 14 anni. A decidere la partita un gol di Aguerd dopo 5' su un'uscita sbagliata di Lucas Chevalier, portiere che ha sostituito Donnarumma. Guarda gli HIGHLIGHTS