La squadra di De Zerbi soffre, va sotto, ma alla fine ribalta la situazione e si porta in testa alla classifica insieme allo stesso Strasburgo e altri tre club. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio a inizio ripresa con il tiro a porta vuota del neo-entrato Ouattara, poi è l'eterno Aubameyang a rimediare per l'OM. Il gol da tre punti per il Marsiglia arriva al 91', con Murillo che ribadisce in rete dopo la traversa colpita da Emerson e completa la rimonta