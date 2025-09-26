Esplora tutte le offerte Sky
Ligue 1Giornata 6 - venerdì 26 settembre 2025Giornata 6 - ven 26 set
Fine
Strasburgo
Ouattara A. 49'
1 - 2
Ol. Marsiglia
Aubameyang P. 78'Murillo A. 90' + 1'
Strasburgo-Olympique Marsiglia 1-2: video, gol e highlights

La squadra di De Zerbi soffre, va sotto, ma alla fine ribalta la situazione e si porta in testa alla classifica insieme allo stesso Strasburgo e altri tre club. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio a inizio ripresa con il tiro a porta vuota del neo-entrato Ouattara, poi è l'eterno Aubameyang a rimediare per l'OM. Il gol da tre punti per il Marsiglia arriva al 91', con Murillo che ribadisce in rete dopo la traversa colpita da Emerson e completa la rimonta