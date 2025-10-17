Partita bellissima a Parigi dove i giovanissimi talenti dello Strasburgo sfiorano il colpaccio. Barcola apre le danze, poi lo Strasburgo pareggia, ribalta la partita e allunga fino al 3-1 con la doppietta di uno scatenato Panichelli, sognando una notte intera da capolista. Ci pensano quindi Ramos su rigore e Mayulu a riequilibrare il match. La squadra di Luis Enrique (per ora) mantiene la vetta, ma Lione e Marsiglia (in campo sabato contro Nizza e Le Havre) possono scavalcarla

