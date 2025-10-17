Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Ligue 1Giornata 8 - venerdì 17 ottobre 2025Giornata 8 - ven 17 ott
Fine
PSG
Barcola B. 6'Gonçalo Ramos 58' (Rig.)Mayulu S. 79'
3 - 3
Strasburgo
Panichelli J. 26', 49'Moreira D. 41'
PSG
Barcola B. 6'Gonçalo Ramos 58' (Rig.)Mayulu S. 79'
3 - 3 Strasburgo
Panichelli J. 26', 49'Moreira D. 41'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Psg-Strasburgo 3-3: video, gol e highlights

Partita bellissima a Parigi dove i giovanissimi talenti dello Strasburgo sfiorano il colpaccio. Barcola apre le danze, poi lo Strasburgo pareggia, ribalta la partita e allunga fino al 3-1 con la doppietta di uno scatenato Panichelli, sognando una notte intera da capolista. Ci pensano quindi Ramos su rigore e Mayulu a riequilibrare il match. La squadra di Luis Enrique (per ora) mantiene la vetta, ma Lione e Marsiglia (in campo sabato contro Nizza e Le Havre) possono scavalcarla

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT