Leo Messi ha da poco battuto lo storico record di Pelé di gol segnati per un singolo club, ben 644 col Barcellona. Un marchio di birra - con cui l'argentino è legato da accordi commerciali - ha avuto l'idea di creare 644 bottiglie personalizzate e numerate, una per ogni rete coi blaugrana, e di spedirle ai 160 portieri battuti da Leo in carriera. Ma chi sono? E chi ne riceverà di più? Curiosità: il recordman della classifica è lo stesso che detiene il primato di rigori parati a CR7