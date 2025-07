La squadra di Maresca gioca una gara perfetta, batte 2-0 il Fluminense ed è la prima finalista del Mondiale per club. Il Chelsea sblocca il risultato grazie al neo acquisto Joao Pedro (ex Fluminense). I brasiliani vicini al pari con Arias. Nella ripresa, Flu all’attacco e Chelsea cinico a raddoppiare in contropiede con Joao Pedro. I Blues vicini alla terza rete con Nkunku e Gusto. Il Fluminense ci prova ma non basta, inglesi in finale